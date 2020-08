Replay “The Voice Kids” : Alaia chante « Love on the brain » de Rihanna (vidéo)

Au tour à présent de la jeune Elaia de fouler la scène de “The Voice Kids” pour décrocher sa place dans l'équipe d'un coach. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Elaia interprète le titre « Love on the brain » de Rihanna.

Elaia est une jeune collégienne, originaire d’Athis-Mons, débordante d’énergie. Grâce à sa maman, la jeune fille a deux passions dans la vie: le chant et la danse, qu’elle pratique partout et tout le temps. Fan de chanteuses à voix, Elaia réalise son rêve ce soir en participant à The Voice Kids, d’autant plus qu’elle fête ses 12 ans le jour de son audition à l’aveugle. Découvrez sa prestation.

Extrait de l’émission The Voice Kids du 22 août 2020.