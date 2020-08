Replay “The Voice Kids” : Alice chante « Let’s Get Loud » de Jennifer Lopez (vidéo)

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice Kids” saison 7 se poursuit sur TF1 avec Alice. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour les auditions à l’aveugle de cette nouvelle saison de The Voice Kids, Alice chante « Let’s Get Loud » de Jennifer Lopez.

Cette jeune fille de 12 ans d’origine gitane, a été bercée au Flamenco. Née dans une famille de musiciens (un papa guitariste et un grand-père batteur), elle ne chante pourtant que depuis 2 mois.

Si Alice participe aujourd’hui à The Voice Kids c’est avant tout pour rendre fière sa famille mais surtout son frère Julian dont elle est très proche et qu’elle considère comme son exemple. Ce dernier a participé à la saison 2020 de The Voice et avait lancé le défi à sa petite sœur de se présenter au casting de The Voice Kids.

Extrait de The Voice Kids du 29 août 2020