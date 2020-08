Cette seconde soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice Kids” saison 7 se clôture sur TF1 avec Zoé. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour les auditions à l’aveugle de cette nouvelle saison de The Voice Kids, Zoé chante « Homeless» de Marina Kaye.

Zoé se découvre une passion pour le chant à l’âge de 6 ans et demande alors à ses parents de prendre des cours. Depuis, cette fan de natation ne s’est plus arrêtée et participer à The Voice Kids est un rêve qui se réalise.

Du haut de ses 9 ans, Zoé chante « Homeless » de Marina Kaye pour faire passer de l’émotion et espère toucher les coachs.

Extrait de The Voice Kids du 29 août 2020