Replay “The Voice Kids” : Martin chante « Les oubliés » de Gauvain Sers (vidéo)

Le second moment d'émotion de cette 3ème et avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice Kids” nous est offert par Martin. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce soir, Martin chante le titre « Les oubliés » de Gauvain Sers.

Dès son plus jeune âge, sa maman l’inscrit à un concours de chant et pour Martin c’est une révélation: sur scène, tout le stress du jeune garçon s’est évacué et il arrive à faire passer de l’émotion aux gens. Il sait alors qu’il veut continuer à vivre cela. Pour Martin, il est important de faire ressentir au public les paroles d’une chanson, de partager un message. Il se décrit comme « un compteur d’histoires musicales ».

Ce soir, sur la scène de The Voice Kids, il a choisi un texte riche de sens « Les oubliés » de Gauvain Sers.

Extrait de l’émission The Voice Kids du 5 septembre 2020.