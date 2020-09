Replay “The Voice Kids” : Maya chante « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper (vidéo)

La dernière soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice Kids” saison 7 démarre sur TF1 avec Maya qui va provoquer un grand moment d'émotion. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle, Maya interprète « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper.

Maya est une jeune marseillaise en classe de CM1. De nature déterminée, elle chante depuis l’âge de 2 ans et sait qu’elle veut devenir chanteuse. Grande fan de l’émission, elle n’a pas loupé une seule émission.

Ce soir, Maya réalise donc un rêve en participant à The Voice Kids. Pour elle, c’est « un voyage sur l’île des merveilles ». Maya a choisi d’interpréter une chanson du film « A star is born » : « Shallow », de Lady Gaga et Bradley Cooper.

Extrait de l’émission The Voice Kids du 12 septembre 2020.