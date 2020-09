Replay “The Voice Kids” : Maxence chante « All I ask » d'Adele (vidéo)

Place à présent à Maxence de monter sur la scène de “The Voice Kids” dans cette 4ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle, Maxence interprète « All I ask » d’Adele.

Maxence est un jeune garçon persévérant. Depuis 5 ans, il tente le casting The Voice Kids, sans succès mais il ne lâche pas. Pour lui, tout tourne autour du chant et depuis qu’il a découvert The Voice Kids, il sait qu’il veut devenir chanteur.

Ce soir, la persévérance de Maxence a payé puisque le jeune garçon a été sélectionné et monte enfin sur la scène. C’est le rêve de sa vie et il compte bien profiter de ce moment en interprétant un titre phare d’Adele « All I ask ».

Extrait de l’émission The Voice Kids du 12 septembre 2020.