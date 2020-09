Replay “The Voice Kids” : Emma chante « Addagio » de Lara Fabian (vidéo)

La dernière soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice Kids” se poursuit sur TF1 avec Emma. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle, Emma interprète « Addagio » de Lara Fabian.

Tout commence avec une vidéo d’une chanson qu’Emma, jeune marseillaise de 12 ans, fait pour la fête des pères, à l’âge de 8 ans. Ses parents, très fiers d’elle, la poste sur Internet et en quelques semaines, la vidéo atteint les 400.000 vues. 3 ans plus tard, la jeune fille prend des cours de chant et a déjà plus de 20 concours à son actif.

Pour Emma, participer à The Voice Kids est un rêve. Elle veut « se régaler » et espère convaincre son coach préféré : Patrick Fiori. Découvrez sa prestation.

Extrait de l’émission The Voice Kids du 12 septembre 2020.