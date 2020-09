Replay “The Voice Kids” : Tess chante « A fleur de toi » de Vitaa (vidéo)

Au tour à présent de Tess de monter sur la scène de “The Voice Kids” pour son audition à l'aveugle et un grand moment d'émotion. Nous vous proposos de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle, Tess interprète « A fleur de toi » de Vitaa.

De nature timide, Tess, 15 ans, ne pensait jamais se retrouver sur la scène de The Voice Kids. La jeune fille prend des cours de chant et depuis 2 ans des cours de piano. C’est d’ailleurs la reprise de Slimane sur « A fleur de toi » dans The Voice, qui a donné envie à Tess d’apprendre le piano.

Ce soir, la jeune fille veut montrer qu’il faut toujours foncer et tenter sa chance. Comme un symbole, elle reprend « A fleur de toi » de Vitaa, version Slimane.

Extrait de l’émission The Voice Kids du 12 septembre 2020.