Replay “The Voice Kids” : Eva chante « Tears dry on their own » d’Amy Winehouse (vidéo)

Eva monte à son tour sur la scène de “The Voice Kids” dans cette 4ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle de la saison 7. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette quatrième soirée des auditions à l’aveugle, Eva interprète « Tears dry on their own » d’Amy Winehouse.

La première fois qu’Eva a chanté, c’était par hasard, en vacances, lors d’un karaoké. La jeune fille qui ne chantait que sous sa douche, a surpris tout le monde. Depuis, elle n’a jamais lâché le chant.

Sur la scène de The Voice Kids, Eva interprète « Tears dry on their own » une chanson de Amy Winehouse, « une légende » pour elle, pour toucher les coachs mais surtout pour faire pleurer son papa.

Extrait de l’émission The Voice Kids du 12 septembre 2020.