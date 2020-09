Replay “The Voice Kids” samedi 12 septembre : voici les 12 derniers talents sélectionnés (vidéo)

Samedi 12 septembre, dès 21:05, Nikos Aliagas et Karine Ferri vous ont proposé d'assister sur TF1 aux dernières auditions à l'aveugle de “The Voice Kids” saison 7. Retour en images sur les 12 derniers talents sélectionnés par les coachs.

Cette 4ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice Kids” saison 7 a encore été l'occasion de découvrir de grandes voix et de vivre beaucoup de moments d'émotion.

Pour Jenifer, Patrick Fiori, Kendji Girac et Soprano, c'était la dernière ligne droite pour compléter leurs équipes. Et les coachs se sont une fois de plus livré bataille pour récupérer les 12 derniers talents de cette 7ème saison.

Soprano a récupéré deux nouvelles voix au cours de la soirée : Arnaud et Maxence. Son équipe est désormais complète avec 12 talents.

Patrick Fiori a convaincu 4 nouvelles voix de le rejoindre : Maya, Tchavolo, Emma et Samvel. Son équipe compte désormais 12 talents.

Kendji Girac a complété son équipe avec deux nouvelles voix : Chiara et Marilou. Il est également au complet avec 12 talents.

Jenifer a récupéré ses 3 derniers talents : Tess, Eva et Nathan. Son équipe est aussi complète avec 12 talents.

Nous vous proposons de voir ou de revoir l'intégralité des prestations des 12 derniers talents sélectionnés au cours de cette ultime soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice Kids” saison 7.