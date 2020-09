Replay “The Voice Kids” : Lola, Iliane & Enzo interchantent « Empire State of Mind » de Jay-Z ft. Alicia Keys (vidéo)

Soprano propose à son tour sa première Battle de la soirée dans cette 7ème saison de “The Voice Kids” sur TF1. Elle oppose Lola, Iliane et Enzo. nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour cette première soirée des Battles, Lola, Iliane et Enzo interprètent « Empire State of Mind » de Jay-Z ft. Alicia Keys.

Prêts à attaquer ce nouveau challenge après des auditions à l’aveugle mémorables, ils sont d’autant plus heureux d’être dirigés à la fois par Soprano et le chanteur Dadju lors des répétitions. Totalement bluffé par leur alchimie lors de ces sessions, Soprano voit en ce trio la meilleure équipe qu’il ait constituée.

Pour les Battles de The Voice Kids, ils chantent un des plus gros succès du rappeur Jay-Z : « Empire State of Mind », en featuring avec Alicia Keys.

Extrait de l’émission The Voice Kids du 19 septembre 2020.