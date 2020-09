Replay “The Voice Kids” : Nathan, Kanesha & Lena chantent « Tombé » de Matt Pokora (vidéo)

Le second trio de Jenifer dans cette première soirée des Battles de “The Voice Kids” est composé de Nathan, Kanesha et Lena. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour cette première soirée des Battles, Nathan, Kanesha et Lena interprètent « Tombé » de Matt Pokora.

Séduite par leur énergie communicative et leur sensibilité lors des auditions à l’aveugle, Jenifer a souhaité les réunir pour qu’ils se produisent tous les trois sur la scène de The Voice Kids. Pour la soirée des battles, ils chanteront le titre « Tombé » de Matt Pokora. Une musique pop enjouée et fun à l’image du trio. Et qui de mieux que Matt Pokora lui-même pour conseiller au mieux nos talents ?

A travers leur prestation, Jenifer espère qu’ils parviendront à se laisser aller.

Extrait de l’émission The Voice Kids du 19 septembre 2020.