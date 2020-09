Replay “The Voice Kids” : Musical Kids, Samvel & Julien chantent « Plus tard » de Bigflo et Ol (vidéo)

La seconde Battle de Patrick Fiori est inédite dans toute l'histoire de “The Voice Kids” puisqu'elle réunit le plus grand nombre de talent jamais vu dans l'émission avec les 6 voix des Musical Kids, Samvel et Julien. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour cette première soirée des Battles, les Musical Kids, Samvel et Julien interprètent « Plus tard » de Bigflo et Oli.

Fait inédit dans The Voice Kids, Patrick Fiori se retrouve avec pas moins de 8 voix à coacher pour les Battles. En effet l’émouvant Samvel et le charismatique Julien doivent affronter les 6 voix harmoniques des Musical Kids. Le défi pour Patrick Fiori a été de trouver une chanson où les 8 jeunes puissent réunir leur voix.

Le niveau de cette battle est élevé et nos talents devront redoubler d’efforts pour prouver leur valeur.

Extrait de l’émission The Voice Kids du 19 septembre 2020.