Replay “The Voice Kids” samedi 19 septembre : voici les 8 Battles de la soirée (vidéo)

Samedi 19 septembre dès 21:05, Nikos Aliagas et Karine Ferri vous ont proposé de suivre sur TF1 la première soirée des Battles de “The Voice Kids”. Retour en images sur les 8 premières Battles de cette 7ème saison.

Pour offrir des prestations d’exception, les coachs ont formé des trios au sein de leur équipe de 12 talents et vont choisir pour eux une chanson. Cette année, pour cette étape décisive, chacun des 4 coachs a fait appel à un artiste français pour travailler au mieux les coachings :

Kendji Girac a appelé son ami Vianney, Soprano a pu compter sur le talent de Dadju, Matt Pokora a fait son grand retour dans l'émission aux côtés de Jenifer et Patrick Fiori s’est fait accompagner du réalisateur et comédien Michaël Youn.

Au cours de cette première soirée, 24 talents sont montés sur la scène de “The Voice” et seuls 8 d'entre eux ont été qualifiés par leur coach pour la demi-finale.

Jenifer a conservé dans son équipe Sara et Léna. Soprano a qualifié pour la demi-finale Enzo et Thiméo. Patrick Fiori a gardé dans son équipe Rébecca et Samvel. Kendji Girac a décidé d'envoyer en demi-finale Naomie et Abdellah.

Nous vous proposons de voir ou de revoir les 8 première Battles de “The Voice Kids” saison 7 du samedi 19 septembre.