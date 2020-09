Replay “The Voice Kids” : Emma, Ema & Elaia chantent « Somebody That I Used To Know » de Gotye (vidéo)

La troisième Battle de la soirée oppose Emma, Ema et Elaia, talents de l'équipe Patrick Fiori. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation dans cette 7ème saison de “The Voice Kids”.

Pour cette deuxième et dernière soirée des Battles, Emma, Ema et Elaia interprètent « Somebody That I Used To Know » de Gotye ft. Kimbra.

Harmonieuses, élégantes, avec une sensibilité unique, Patrick Fiori ne tarit pas d’éloge sur ce trio. Pour les Battles, le coach souhaite les réunir sur une chanson très technique qui va les aider à sublimer leur unité. Pour cela, Patrick Fiori a misé sur « Someboy That I Used To Know » de Gotye ft. Kimbra.

Avec l’aide de Michael Youn, il a pu conseiller ses talents sur leur défaut inhérent afin qu’elles puissent se lâcher sans se laisser déborder.

Extrait de l’émission The Voice Kids du 26 septembre 2020.