Replay “The Voice Kids” : Jody, Arieh & Lou chantent « Clown » de Soprano (vidéo)

Place à présent à Kendji Girac qui propose une Battle qui oppose Jody, Arieh et Lou dans cette 7ème saison de “The Voice Kids”. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour cette deuxième et dernière soirée des Battles, Jody, Arieh et Lou interprètent « Clown » de Soprano.

Chanter une chanson en face de son interprète sur la scène de The Voice Kids, voilà une pression supplémentaire pour notre trio ! Kendji a heureusement parfaitement confiance en son équipe et sait qu’elle peut tout déchirer.

Pour les Battles, Jody, Arieh et Lou chantent « Clown » de Soprano, une chanson où il est important d’en faire ressortir toute l’émotion. Pour travailler lors des répétitions, ils peuvent compter sur la présence de Vianney, baptisé « le roi de l’harmonie » par Kendji. S’il s’agit d’un changement de registre radical pour Arieh et Lou, Jody doit quant à lui laisser plus de place à l’interprétation.

Extrait de l’émission The Voice Kids du 26 septembre 2020.