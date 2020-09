Replay “The Voice Kids” : Alice, Maya & Tchavolo chantent « One Last Time » d’Ariana Grande (vidéo)

Pour sa dernière Battle de la saison 7 de “The Voice Kids”, Patrick Fiori met en compétition Alice, Maya et Tchavolo. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour cette deuxième et dernière soirée des Battles, Alice, Maya et Tchavolo interprètent « One Last Time (Attends-moi) » d’Ariana Grande ft. Kendji Girac.

Un choix audacieux mais assumé par Patrick Fiori qui veut challenger ses talents sur une chanson à la fois en anglais et en français. Alice, Maya et Tchavolo sont agréablement surpris de recevoir les conseils de Michael Youn lors des répétitions. Ils doivent respectivement se débarrasser des gestes parasites, donner plus d’énergie et imposer leur voix.

Sur la scène de The Voice Kids, l’auto-proclamée « Team Cheveux » est déterminée à tout donner !

Extrait de l’émission The Voice Kids du 26 septembre 2020.