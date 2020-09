Replay “The Voice Kids” : Arnaud, Ilan & Zoé chantent « Savoir aimer » de Florent Pagny (vidéo)

Pour sa dernière Battle dans cette 7ème saison de “The Voice Kids”, Soprano met en compétition ses 3 derniers talents : Arnaud, Ilan et Zoé. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour cette deuxième et dernière soirée des Battles, Arnaud, Ilan et Zoé interprètent « Savoir aimer » de Florian Pagny.

Charmé par leur interprétation lors des auditions à l’aveugle, Soprano a décidé de les réunir sur une chanson où ils pourront une nouvelle fois mettre leurs qualités à profit. En l’occurrence, ils chanteront sur la scène de The Voice Kids « Savoir aimer » de Florent Pagny. Une chanson à texte et porteuse d’un message qui plait immédiatement à Arnaud, Ilan et Zoé.

Avec l’aide de Dadju, ils apprennent à corriger leurs soucis scéniques et d’interprétation.

Extrait de l’émission The Voice Kids du 26 septembre 2020.