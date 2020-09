Replay “The Voice Kids” : Stefi, Chiara & Chloé chantent « Chandelier » de Sia (vidéo)

La dernière Battle de cette saison 7 de “The Voice Kids” oppose Stefi, Chiara et Chloé, les trois derniers talents de l'équipe de Kendji Girac. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour cette deuxième et dernière soirée des Battles, Stefi, Chiara et Chloé interprètent « Chandelier » de Sia.

Le groove jazzy de Stéfi, la voix cristalline de Chiara et l’émotion naturelle de Chloé ont naturellement motivé Kendji à les réunir pour les Battles. Il voit en elles le potentiel pour chanter « Chandelier » de Sia sur la scène de The Voice Kids, une chanson difficile et en anglais !

Fort heureusement, le coach et son acolyte Vianney ont été littéralement bluffés lors des répétitions. De bonne augure donc pour cette soirée des Battles !

Extrait de l’émission The Voice Kids du 26 septembre 2020.