Replay “The Voice Kids” : Lohi chante « S’il suffisait d’aimer » de Céline Dion (vidéo)

Lohi est le second talent de l'équipe de Jenifer qui monte sur la scène de “The Voice Kids” dans cette demi-finale Attention, grand moment d'émotion, une prestation qui donne des frissons...

Lohi est le talent le plus sensible, le plus à fleur de peau de l’équipe de Jenifer. Souvenez-vous, il avait ému les quatre coachs lors des auditions à l’aveugle avec sa reprise du titre de Slimane : « Je veux être vieux ».

Ce soir, il a décidé de s’attaquer à un classique du répertoire français, une chanson au message puissant : « S’il suffisait d’aimer » de Céline Dion. Une chanson, une nouvelle fois en hommage à son grand-père disparu.

Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020.