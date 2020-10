Replay “The Voice Kids” : Rébecca chante « You raise me up » de Josh Groban (vidéo)

Rébecca monte à son tour sur la scène de “The Voice Kids” dans cette demi-finale de la saison 7. Nous vous proposons de voir ou de revoir son émouvante prestation.

Pour la demi-finale, Rébecca a décidé de renouer avec son violon, ce compagnon qui lui avait porté chance lors des auditions à l’aveugle. Ensemble, ils vont interpréter une chanson de Josh Groban : « You raise me up ».

Rébecca est l’une des pépites de la saison. Elle a, dans sa voix, une maturité désarmante et possède une oreille musicale très développée. Alors quand un petit bout de chou décide de s’attaquer à un titre limite Classique/Opéra, on ne peut que saluer la performance.

Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020.