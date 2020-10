Replay “The Voice Kids” : Jody chante « Oh Happy Day » de Edwin Hawkins (vidéo)

Jody, second talent de l'équipe Kendji Girac va mettre le feu sur le plateau de “The Voice” dans cette demi-finale de la saison 7. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Jody est une boule d’énergie à la voix de diva. Kendji ne tarit pas d’éloges lorsqu’il parle de son talent.

Lors des auditions à l’aveugle, il avait été le seul à se retourner. Jody avait interprété un titre de la BO de la belle et la Bête : « Histoire éternelle » de Lucie Dolène (B.O de La Belle et la bête). Originaire de la Réunion, Jody, 13 ans, sait déjà qu’il veut être artiste. Le jeune garçon aime la scène, la lumière, les paillettes.

Pour cette demi-finale, les talents choisissent eux-mêmes la chanson qu’ils interprètent. Et c’est tout naturellement que cette bête de scène a choisi « Oh Happy Day » de Edwin Hawkins, la BO du film Sister Act 2, son film préféré. Et c’est accompagné d’un gospel que Jody espère bien convaincre sn coach. Le show peut commencer.

Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020.