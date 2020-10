Replay “The Voice Kids” : Enzo chante « Lose yourself » d'Eminem (vidéo)

Enzo monte à son tour sur la scène de “The Voice Kids” dans cette demi-finale de la saison 7. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation enflammée...

Enzo est un OVNI. Dès qu’il arrive sur un plateau, la lumière s’allume. Agé de 10 ans, Enzo est un rappeur. Si vous regardez The Voice Kids depuis le début de la saison, cela ne vous aura pas échappé.

Que chante un rappeur quand on lui laisse le choix de la chanson ? Un titre de rappeur forcément et non des moindre puisque Enzo a choisi d’interpréter un titre de Eminem : « Lose yourself ». Un dinosaure dans le monde du rap mais le meilleur rappeur du monde pour Soprano. De bonne augure pour ce soir ?

Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020.