Replay “The Voice Kids” : Timéo chante « Toutes les machines ont un coeur » de Maëlle (vidéo)

Autre gros moment d'émotion de cette demi-finale de “The Voice Kids” saison 7, la prestation de Timéo, talent de l'équipe Soprano que nous vous proposons de voir ou de revoir.

Timéo avait séduit les 4 coachs lors des auditions à l’aveugle avec sa reprise de la BO de « The Greatest Showman » : "Never Enough" de Loren Allred. Une voix pure, une maîtrise parfaite, Timéo est d’un des talents de cette saison.

Pour la demi-finale, il a décidé d’interpréter un titre de Maëlle : « Toutes les machines ont un cœur ». Une chanson chère à son cœur. En effet, quelques semaines avant le début de la compétition, Timéo avait posté une reprise du titre de la gagnante de « The Voice » sur les réseaux sociaux. Quelle a été sa surprise quand le lendemain, Maëlle, touchée pour son interprétation, lui a envoyé un joli message de remerciement. Cette chanson va-t-elle continuer à lui porter chance ?

Extrait de la demi-finale de The Voice Kids du 3 octobre 2020