Replay “The Voice Kids” : Rébecca chante « Sois tranquille » d'Emmanuel Moire (vidéo)

Premier passage sur scène pour Rébecca, finaliste de l'équipe de Patrick Fiori, dans cette grande finale en direct de “The Voice Kids” saison 7 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette finale de The Voice Kids, Rébecca interprète « Sois tranquille » d’Emmanuel Moire.

Benjamine de cette finale, son parcours dans l’aventure a été riche en émotion. En hommage à sa sœur disparue, elle avait bouleversé le jury en choisissant d’interpréter « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman, accompagnée de son violon. Avec cette force et cette délicatesse qui la caractérisent, elle est parvenue à toucher le cœur de Patrick Fiori une seconde fois lors des Battles, où elle reprenait « Utile » de Julien Clerc. Lors de la demi-finale, elle renoue avec son fidèle instrument qu’il l’accompagne lors de sa reprise de « You Raised Me Up », chanson classique-pop de Josh Groban

Pour espérer gagner la finale, Rébecca mise sur « Sois tranquille » d’Emmanuel Moire.

Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020.