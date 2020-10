Replay “The Voice Kids” : Sara chante « Je te promets » de Johnny Hallyday (vidéo)

C'est au tour à présent de Sara, seconde finaliste de Jenifer, de monter sur la scène de “The Voice Kids” dans cette grande finale en direct sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette finale de The Voice Kids, Sara interprète « Je te promets » de Johnny Hallyday.

Très fusionnelle avec sa petite sœur Rania (talent de Soprano), elle a su faire son bout de chemin seule jusqu’à la dernière étape ! Non contente d’avoir subjugué les coachs avec sa reprise de « Figures » de Jessie Reyez, elle a laissé peu de chance à ses concurrentes lors des Battles. Son interprétation de « So Am I » d’Ava Max, l’a en effet propulsé vers la demi-finale. Demi-finale où Sara s’est attaquée à un gros morceau, « I Put A Spell On You » de Screamin’ Jay Hawkins. Un choix payant qui a scellé son destin vers la grande finale !

Sur la scène de The Voice Kids, Sara chante sa première chanson en français : « Je te promets » du regretté Johnny Hallyday.

Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020.