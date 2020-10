Replay “The Voice Kids” : Naomi chante « J'y crois encore » de Lara Fabian (vidéo)

Seconde finaliste de Kendji Girac, Naomi monte à son tour sur la scène de “The Voice Kids” dans cette finale en direct de la saison 7 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Pour cette finale de The Voice Kids, Naomi interprète « J’y crois encore » de Lara Fabian.

Elle a beau être de nature posée, elle a littéralement mis le feu sur scène en s’attaquant à « Bohemian Rhapsody » de Queen aux auditions à l’aveugle ! Affranchie de ses petits handicaps, elle a décroché sa place en demi-finale en livrant la meilleure interprétation de « Rolling in the Deep » d’Adele. Lors de la demi-finale, son travail sur l’incarnation du texte de la chanson de Lady Gaga, « I’ll Never Love Again », a été un franc succès.

Comme un symbole, elle interprète pour cette dernière soirée la chanson « J’y crois encore » de Lara Fabian !

Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020.