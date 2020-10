Replay “The Voice Kids” : Abdellah & Kendji Girac chantent « Bella Ciao » (vidéo)

Après avoir été qualifié par les téléspectateurs de TF1 pour le carré final, Abdellah monte une dernière fois sur la scène de “The Voice Kids” afin d'y partager un duo avec son coach Kendji Girac. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour la finale, Abdellah et Kendji Girac interprètent « Bella Ciao ».

Fan de Slimane, Abdellah veut marcher dans les traces de son idole et remporter l’aventure The Voice Kids ! A l’instar de Kendji Girac, il est très fier de ses origines et n’a pas hésité lors de ses prestations, à rendre hommage à sa culture marocaine.

Pour cette dernière étape, Abdellah et Kendji Girac interprètent ensemble le titre « Bella Ciao », une prestation où leur alchimie fait des étincelles !

Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020.