Replay “The Voice Kids” : Naomi & Kendji Girac chantent « Histoire éternelle » BO La belle & la bête (vidéo)

Naomi et son coach Kendji Girac clôturent la finale de la saison 7 de “The Voice Kids” sur TF1 pour un dernier duo avant l'annonce du grand gagnant... Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour la finale, Naomi et Kendji interprètent « Histoire éternelle », issu de la bande originale du film La Belle et la Bête.

S’il y a bien un environnement où elle se sent bien, c’est définitivement la scène. Armée de son micro, elle se métamorphose et met le feu partout où elle passe. On en oublierait même son côté timide ! Pour Naomi, l’aventure The Voice Kids a été mémorable.

Quoi de mieux donc de la conclure en chantant « Histoire éternelle » en compagnie de son coach Kendji Girac ?

Extrait de la finale de The Voice Kids du 10 octobre 2020.