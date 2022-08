Replay “The Voice Kids” : Louison chante « Carmen » de Stromae (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice Kids” saison 8 débute sur TF1 avec Louison. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Louison, 11 ans, Originaire des Arcs-Sur-Argens dans le Var va chanter un titre de Stromae : « Carmen ».

Louison regarde The Voice depuis qu’il est tout petit. Aujourd’hui, sur la scène de The Voice, il s’apprête à réaliser son rêve. Louison a aussi un autre objectif : présenter des émissions TV. Ce soir il est très heureux de découvrir l’envers du décor et surtout… De rencontrer Nikos !

Drôle, gentil, Louison a de l'énergie à revendre. Il ne tient pas en place et a toujours besoin de bouger, faire du sport.

Extrait de “The Voice Kids”, les auditions du samedi 20 août 2022.