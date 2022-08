Replay “The Voice Kids” : Léandre chante « Et même après, je t'aimerai » de Hoshi (vidéo)

Au tour à présent de Léandre de monter sur la scène de “The Voice Kids” dans cette première soirée des auditions à l'aveugle de la 8ème saison. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Léandre, 14 ans, originaire de Saint-Martin-En-Haut dans le Rhône va interpréter un titre de Hoshi : « Et même après, je t’aimerai ».

Léandre découvre la musique très jeune. Mais son talent ne se limite pas à la chanson. Il est aussi musicien. Il joue de la trompette et du saxophone. Après des années de cours de chant, Léandre a déjà foulé la scène plusieurs fois. Son plus grand fait d’arme : la première partie d’un concert de Soprano devant plus de 11 000 personnes.

Aujourd’hui il s’attaque à la scène de The Voice Kids pour avoir les conseils des professionnels et voir s’il a les épaules pour faire un vrai concert tout seul un jour.

Extrait de “The Voice Kids”, les auditions du samedi 20 août 2022.