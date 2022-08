Replay “The Voice Kids” : Romane chante « Nobody’s Perfect » de Jessie J (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice Kids” saison 8 se poursuit sur TF1 avec Romane. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Romane, 14 ans habite dans le var à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume. Ce soir, elle va interpréter un titre de Jessie J : « Nobody’s Perfect ».

Romane a trois grandes passions dans sa vie d’ado : le chant, la danse et le mannequinat. Romane a la tête bien sur les épaules. Elle est jolie, mais elle préfère être vue telle qu’elle est vraiment. Ado issu de la génération connectée où l’image compte presque plus que tout, elle veut casser les codes et être jugée à sa juste valeur sur ce qu’elle est vraiment !

The Voice Kids est le meilleur moyen de se révéler, uniquement grâce à sa voix.

Extrait de “The Voice Kids”, les auditions du samedi 20 août 2022.