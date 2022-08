Replay “The Voice Kids” : Océane chante « Fallin » de Alicia Keys (vidéo)

La première soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice Kids” saison 8 se termine sur TF1 avec Océane. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Océane, 14 ans, habite Bias dans le Lot-et-Garonne. Elle va interpréter un titre d’Alicia Key’s : « Fallin ».

Océane est une jeune fille franco-rwandaise, et la musique c’est culturel chez elle. Son papa est musicien et sa maman chanteuse de gospel. Ce soir, Océane a choisi de mettre la soul à l’honneur et ainsi faire un clin d’œil à sa maman restée au Rwanda.

Chanter c’est sa façon d’exprimer ce qu’elle ressent « c’est plus facile pour moi de chanter les choses que de les dire ». Océane a choisi de suivre un cursus scolaire spécialisé afin de laisser encore plus de temps à sa passion.

Extrait de “The Voice Kids”, les auditions du samedi 20 août 2022.