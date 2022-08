Replay “The Voice Kids” : Faustyne chante « Beggin » de Maneskin (vidéo)

C'est au tour à présent de Faustyne de monter sur la scène de “The Voice Kids” pour son audition à l'aveugle dans cette saison 8. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Faustyne a 11 ans et habite Guidel dans le Morbihan. Elle va interpréter un titre de Maneskin : « Beggin ».

Faustyne baigne dans la musique depuis toujours. Son papa est guitariste et sa grande sœur, Flavie, fait aussi de la musique. Son plus grand rêve : monter un groupe de musique avec sa grande sœur. Elles se le sont promis, si un fauteuil se retourne, elles se lancent !

Faustyne aime le rock, et le bon rock ! Radiohead, Nirvana, etc.. Faustyne est une jeune fille joyeuse, a toujours la pêche et le sourire.

Extrait de “The Voice Kids”, les auditions à l'aveugle du samedi 27 août 2022.