Replay “The Voice Kids” : Sana chante « Dernier Lys » de Noée (vidéo)

À son tour, Sana monte sur la scène de “The Voice Kids” pour son audition à l'aveugle face aux fauteuils retournés des coachs. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Sana habite à Breuil-en-Vexin dans les Yvelines. Elle va chanter un titre de Noée : « Dernier Lys ».

Sana a 2 passions dans la vie : le foot et le chant. Avec ce sport, elle veut montrer que le foot ce n’est pas que pour les garçons « On est en 2022, le foot c’est pour tout le monde ! ».

Pour le chant, c’est sa mamie qui décèle son talent en premier. Elle va pousser la maman de Sana à l’inscrire à son premier concours. Sana, sans aucune expérience découvre alors la scène et remporte le trophée ! Depuis, plus rien ne l’arrête, Sana enchaine les tremplins de jeunes talents et les victoires !

Ce soir elle interprète une chanson pour son arrière-grand-père disparu il y a peu, mais aussi pour toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers.

Extrait de “The Voice Kids”, les auditions à l'aveugle du samedi 3 septembre 2022.