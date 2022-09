Replay “The Voice Kids” : Zoé chante « Je vais t'aimer » de Michel Sardou (vidéo)

À son tour, Zoé monte sur la scène de “The Voice Kids” pour son audition à l'aveugle face aux fauteuils retournés des coachs. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Zoé habite Paris. Elle n’a que 14 ans, et pourtant déjà un joli parcours. A 8 ans, elle tenait le rôle principal dans la comédie musicale « Emilie Jolie ».

En ce moment, elle joue dans « Charlie et La Chocolaterie », aux côtés de Yoann Launay (The Voice saison 4) et Lohi (The Voice Kids saison 7).

La danse, le chant, le théâtre c’est son quotidien. Mais aujourd’hui, The Voice kids va lui permettre de montrer la vraie Zoé. Sans costume, ni rôle à jouer. Et seule sur scène.

Extrait de “The Voice Kids”, les auditions à l'aveugle du samedi 3 septembre 2022.