Replay “The Voice Kids” : Sacha chante « Fix you » de Coldplay (vidéo)

À son tour, Sacha monte sur la scène de “The Voice Kids” dans cette dernière soirée des auditions à l'aveugle. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Il y a encore un an, Sacha ne chantait pas. Il joue au foot depuis 9 ans et cela occupait 100 % de son temps. Mais à force d’entendre son papa chanter à la maison, il essaye. Et c’est la révélation !

Sacha n’a jamais pris de cours de chant. The Voice Kids c’est son premier concours et sa toute première scène.

Plus tard Sacha aimerait être chanteur, et si cela ne fonctionne pas, il sera gendarme. Ou footballeur professionnel… Mais « c’est compliqué » !!

Extrait de “The Voice Kids”, les auditions à l'aveugle du samedi 10 septembre 2022.