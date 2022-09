Replay “The Voice Kids” : Zineb chante « One and only » de Adele (vidéo)

C'est à présent au tour de Zineb de se présenter face aux coachs dans cette dernière soirée des auditions à l'aveugle de “The Voice Kids”. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Zineb est une jeune ado venue de Casablanca. Elle est d’une nature plutôt calme et souvent dans sa bulle. Zineb a toujours aimé chanter et apprend le piano toute seule depuis 1 an grâce à des vidéos sur Internet.

Si au départ elle n’était pas consciente de son potentiel, ses proches ont très vite remarqué qu’elle avait un timbre de voix particulier.

Ce soir, Zineb a décidé de sortir le grand jeu pour son passage sur la scène de The Voice Kids en reprenant une chanson culte d’Adele !

Extrait de “The Voice Kids”, les auditions à l'aveugle du samedi 10 septembre 2022.