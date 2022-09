Replay “The Voice Kids” samedi 17 septembre : voici les 8 Battles de la soirée (vidéo)

Samedi 17 septembre à partir de 21:10, Nikos Aliagas vous a proposé de suivre sur TF1 la première soirée des Battles de “The Voice Kids” saison 8. Retour en images sur les 8 Battles de la soirée.

Après 4 soirées d'auditions à l'aveugle, les coachs opposent désormais leurs talents pour la prochaine étape : la demi-finale.

Les Battles sont l’occasion pour nos jeunes talents de remonter une deuxième fois sur la scène de “The Voice Kids” et proposer à leur coach d’incroyables prestations !

Les 4 coachs vont former des trios au sein de leur équipe et vont choisir pour eux une chanson. Les coachs vont pouvoir compter sur l’aide d’amis artistes pour coacher leurs talents : Patrick Fiori est accompagné de deux anciens talents de “The Voice Kids” : Angelina et Carla. Kendji Girac est accompagné de Soprano. Louane a appelé son amie Eva Queen, pour l’aider lors de ses premiers coachings. Julien Doré peut compter sur le talent d'Eddy De Pretto.

Après chaque prestation, le coach qualifie pour la demi-finale un talent, les deux autres sont éliminés. Et pas de possibilité pour les autres coachs de voler un talent !

Nous vous proposons de voir ou de revoir les 8 Battles de cette première soirée :

Les talents qualifiés pour la demi-finale de “The Voice Kids”

Kendji Girac a opté pour un début d'affiche 100% féminin avec Sarah et Diona.

Patrick Fiori a craqué pour deux voix masculines, celles d'Aivan et de Nahel.

Julien Doré a succombé aux voix d'Arthur et de Gabriel.

Louane a joué la carte de la parité avec Timéo et Isabella.