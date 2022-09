C'est la team Kendji Girac qui clôture cette 2ème soirée et dernière soirée des Battles de “The Voice Kids” saison 8 sur TF1 avec trois talents : Kenzy, Meissane & Mellina et Romane. Nous vous proposons de voir ou de revoir leur prestation.

Pour la dernière battle de la soirée et de la saison, on retrouve Kenzy, Meissane et Mellina et Romane de la Team Kendji Girac.

Trois styles très différents qui vont devoir s’accorder pour chanter un titre des Fugees : « Killing me softly with this song ».

Qui sortira vainqueur de cette battle et gagnera sa place pour la demi-finale de “The Voice Kids” ?

Extrait de “The Voice Kids”, les Battles du samedi 24 septembre 2022.