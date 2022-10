Au tour à présent de Manon, troisième talent de l'équipe Patrick Fiori de monter sur la scène de “The Voice Kids” dans cette demi-finale de la saison 8 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Découvrons maintenant l’unique fille de la Team Patrick Fiori pour la demi-finale : Manon. Une signature vocale, une voix rocailleuse qui a fait chavirer le cœur de son coach.

Après Billie Eilish et Amel Bent, Manon s’attaque à Adele (rien que ça) pour tenter d’accéder à la marche ultime avec un titre : « Easy for me ».

Un choix de finaliste ?

Extrait de “The Voice Kids”, la demi-finale du samedi 1er octobre 2022.