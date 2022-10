Loghane est le quatrième et dernier talent de l'équipe Julien Doré qui monte sur la scène de “The Voice Kids” dans cette demi-finale de la saison 8 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

C’est au tour de Loghane de vivre sa demi-finale. Notre talent saura-t-il transmettre autant d’émotions en anglais qu’en français ?

Ce soir, Loghane va interpréter un titre de Abba : "The winner takes it all".

Ce choix va-t-il convaindre son coach de l'emmener en finale ?

Extrait de “The Voice Kids”, la demi-finale du samedi 1er octobre 2022.