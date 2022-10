Replay “The Voice Kids” : Sanaa chante « I Will Always Love You » de Whitney Houston (vidéo)

La finale en direct de “The Voice Kids” saison 8 continue sur TF1 avec le second finaliste de l'équipe de Louane : Sanaa. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Grâce à sa prestation sur le titre "J'envoie valser" de Zazie, Sanaa s'est qualifiée pour la finale de The Voice Kids.

Ce soir, Sanaa a décidé de faire les choses en grand. Elle va nous présenter son premier titre en anglais. Et pas n'importe lequel. Sanaa va interpréter "I Will Always Love You" de Whitney Houston. Une chanson digne d'une finale... ça va envoyer !

Va-t-elle atteindre le carré final et partir en Super Finale avec sa coach ?

Extrait de “The Voice Kids”, la finale du samedi 8 octobre 2022.