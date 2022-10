Replay “The Voice Kids” samedi 8 octobre 2022 : voici les 12 prestations de la demi-finale (vidéo)

Samedi 8 octobre 2022 à partir de 21:10 en direct sur TF1, Nikos Aliagas et Karine Ferri vous ont proposé de suivre la finale de la 8ème saison de “The Voice Kids”. Retour en images sur les 12 prestations de la soirée.

Raynaud, Aivan, Loghane, Arthur, Sacha, Sanaa, Romane et Sara sont les 8 finalistes de cette saison de The Voice Kids 2022 et il vont être départagés par le public.

7 semaines qu'ils nous surprennent, 7 semaines qu'ils nous émeuvent, 7 semaines qu'il grandissent sous nos yeux. Au terme d'une compétition hors norme, les téléspectateurs ont fait un premier choix et ils ne sont plus que 4 à espérer devenir The Voice Kids 2022 : Raynaud, Loghane, Sara et Sanaa.

Après un duo avec leur coach, les téléspectateurs de TF1 ont désigné le gagnant de cette 8ème saison de The Voice Kids : Raynaud remporte cette saison exceptionnelle.

Nous vous proposons de voir ou de revoir les 12 prestations de cette finale :