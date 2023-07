Replay "The Voice Kids" : Shéryne chante "Who’s lovin' you" des Jackson’s Five - Vidéo

La première soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice Kids" débute sur TF1 avec Shéryne. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Shéryne est passionnée de musique. Elle rêve d’être une grande chanteuse comme son idole : Ariana Grande. Au quotidien, elle se donne tous les moyens pour réussir : elle enchaîne les cours de danse, de chant et de piano.

Shéryne a déjà participé à plusieurs concours de chant mais aujourd’hui, elle se lance un plus gros défi : celui de tenter sa chance à The Voice Kids. Elle est très stressée à l’idée de monter sur la scène de The Voice Kids, d’autant qu’elle est le tout premier talent de la saison.

Mais elle a beaucoup travaillé le titre qu’elle va interpréter "Who’s lovin' you" des Jackson’s Five et espère en retour qu’un coach se retourne "ce serait le plus beau compliment que je puisse avoir".

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 4 juin 2023.