Replay "The Voice Kids" : Durel chante "Stand Up" de Cynthia Erivo - Vidéo

À son tour, Durel monte sur la scène de "The Voice Kids" dans cette première soirée des auditions à l'aveugle de la saison 9. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Durel est touche à tout. Il chante, écoute toutes sortes de musiques et danse sur tous les styles : hip-hop, afro, new style, dancehall... depuis son plus jeune âge !

Dans la vie de tous les jours, Durel est timide et a peur du jugement des gens. En revanche, lorsqu’il danse et chante, il se sent libre et n’a plus peur de rien.

Grâce à The Voice Kids, il exauce son rêve de faire réellement ce qu’il aime. Il espère que l’aventure va lui offrir de la visibilité et lui ouvrir des portes. Son plus grand rêve est qu’un des coachs se retourne sur sa prestation pour qu’il puisse aller le plus loin dans l’aventure...

Le titre qu’il interprète : "Stand Up" de Cynthia Erivo.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 4 juin 2023.