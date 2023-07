Replay "The Voice Kids" : Théo chante "Je te promets" de Johnny Hallyday - Vidéo

À son tour, Théo monte sur la scène de "The Voice Kids" dans cette première soirée des auditions à l'aveugle de la saison 9. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Théo est un jeune garçon sportif. Il pratique le ski et l’équitation depuis l’enfance. Il a découvert la musique grâce à sa grand-mère et les chansons savoyardes. Il a appris l’harmonica et l’accordéon tout seul.

À l’âge de 8 ans, il se met à la musique en chantant des chansons de variété. Il prend maintenant des cours de chant depuis 2 ans. Chanter lui apporte une sensation de bonheur et de liberté.

Son chanteur préféré est Johnny. Pas de danse ou de placement de voix : il apprend en le regardant. "J’aimerais être le nouveau Johnny".

Pour Théo, sa participation à The Voice Kids est un rêve, il chante "Je te promets", sa chanson fétiche.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 4 juin 2023.