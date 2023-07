Replay "The Voice Kids" : Leonor chante "It's oh so quiet" de Björk - Vidéo

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids" débute sur TF1 avec Leonor. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Depuis toute petite, l’univers de Leonor tourne autour de la musique. Ses parents ont d'ailleurs un groupe.

Perfectionniste, elle prend des cours de chant depuis l’âge de 8 ans. Très sportive, c’est sa 6ème année de gymnastique rythmique. Entre Céline Dion, Olivia Rodrigo ou encore Adèle, en musique, ce qui l’anime c’est la pop.

Leonor est fan de Slimane et Vitaa, « j’adore leur harmonie et l’alchimie qui se produit entre eux, ils sont un exemple pour moi ».

Leonor réalise son rêve en chantant sur la scène de The Voice Kids avec un titre audacieux de Björk « It’s oh so quiet ».

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 11 juilllet 2023.