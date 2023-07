Replay "The Voice Kids" : Arthur chante "Ave Maria" de Caccini - Vidéo

La seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 9ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec Arthur. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

La musique est une véritable histoire de famille pour Arthur. Son grand-père faisait du saxo et sa grand–mère du piano.

Arthur suit un parcours classique et apprend le violon avant de se passionner pour le chant et d’intégrer le conservatoire. Il se démarque des autres kids grâce au lyrique, un chant qu’il pratique depuis ses 8 ans. Il fait même parti des « Petits Chanteurs » la chorale de son église. Son rêve serait de suivre les traces de son arrière-grand-père et devenir chef d’orchestre.

Arthur a envie de faire de sa passion pour le lyrique une force pour The Voice Kids.

Le titre qu’il a choisi « Ave maria » de Caccini.

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 11 juillet 2023.