Replay "The Voice Kids" : Zoé chante "Et si tu n'existais pas" de Joe Dassin - Vidéo

C'est à présent au tour de Zoé de monter sur la scène de "The Voice Kids" dans cette seconde soirée des auditions à l'aveugle de la saison 9 sur TF1. Nous vous proposons de voir ou de revoir sa prestation.

Ce n’est pas la première fois que Zoé se présente à The Voice Kids. En effet, elle avait déjà participé à l’émission en Belgique et était arrivée jusqu’aux battles.

Trois ans après, Zoé vient retenter sa chance en France. C’est sur scène que Zoé se sent le plus à l’aise, elle passe souvent des castings de pubs et de films. Elle ne rêve que d’une seule chose : devenir une star.

Zoé s’inspire d’artistes comme Amel Bent ou Édith Piaf qu’elle affectionne beaucoup. Mais ce soir, c’est une chanson d’un autre artiste que Zoé décide d'interpréter : « Et si tu n’existais pas » de Joe Dassin.

Slimane ne s’était pas retourné sur sa prestation en Belgique, elle espère ne pas le décevoir cette année...

Extrait de "The Voice Kids", les auditions à l'aveugle du mardi 11 juillet 2023.